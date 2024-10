Momenti di grande tensione oggi sul raccordo autostradale di Avellino, dove un grave incidente ha coinvolto tre auto all’interno della galleria Montepergola, causando disagi al traffico in entrambe le direzioni.

L’incidente

L’incidente si è verificato al km 21 del raccordo, in località Solofra (Avellino). Le dinamiche dell’impatto non sono ancora del tutto chiare, ma secondo le prime ricostruzioni, tre veicoli sarebbero entrati in collisione all’interno della galleria. Le autorità stanno indagando per capire le cause dell’accaduto, che potrebbero essere legate a una serie di fattori come l’eccesso di velocità, la scarsa visibilità o condizioni stradali avverse.

Blocco del traffico e deviazioni

A seguito dell’incidente, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando inevitabili disagi alla circolazione. Le Forze dell’Ordine, insieme alle squadre di emergenza Anas, sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico. Per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto stradale, il traffico è stato deviato su viabilità locale, con percorsi alternativi segnalati.

Lavoro delle squadre di emergenza

Sul luogo dell’incidente, oltre alle Forze dell’Ordine, sono presenti le squadre Anas, che stanno operando per liberare la strada dalle auto coinvolte e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. La priorità in questi casi è garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, oltre a facilitare il lavoro delle autorità nella gestione dell’incidente.

Ripristino della circolazione

Sebbene la situazione stia tornando gradualmente alla normalità, al momento non si conoscono con precisione i tempi necessari per la completa riapertura del tratto stradale. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità e a percorrere le strade alternative suggerite per evitare ulteriori congestioni e facilitare il lavoro delle squadre di emergenza.