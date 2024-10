Una nuova tragedia ha colpito Bacoli nel weekend: Davide Iovine, 43 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via Montegrillo. Residente a Bacoli e originario di Napoli, Davide era in sella alla sua moto, una Voge 500, accompagnato da una donna di 36 anni, quando ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato fatale per lui, che è deceduto sul colpo, mentre la sua accompagnatrice è stata ricoverata all’ospedale del Mare, dove si trova in condizioni stabili e non in pericolo di vita.

Le indagini e l’autopsia

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. Secondo le prime ricostruzioni, Davide avrebbe perso il controllo della moto autonomamente, anche se non è escluso un possibile malore che possa aver causato la perdita di controllo. La salma della vittima è messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che sarà eseguita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli. L’esame servirà a chiarire le condizioni psico-fisiche del 43enne al momento dell’incidente e a comprendere se la tragedia sia causata da un problema di salute improvviso o da una distrazione.

Il cordoglio della comunità di Bacoli

La notizia della scomparsa di Davide Iovine ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social: “Bacoli piange la scomparsa del giovane Davide, 43 anni, morto in un tragico incidente stradale avvenuto, questa notte, nella nostra città. È una notizia che ha scosso tutta la comunità. Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici. E siamo vicini a quanti sono coinvolti nell’incidente. Addio, Davide. Possa tu riposare in pace”.

Sicurezza stradale: una priorità ancora lontana

La tragedia di Bacoli riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne, quando troppo spesso si registrano incidenti mortali. Gli sforzi per sensibilizzare e migliorare le condizioni delle strade italiane non sono stati sufficienti a fermare il numero di vittime che ogni weekend si contano sulle strade, con molti motociclisti che pagano un prezzo altissimo. Le forze dell’ordine della compagnia di Pozzuoli hanno avviato le indagini, raccogliendo rilievi e testimonianze per fare luce sull’accaduto e per cercare di ridurre questi tragici incidenti.