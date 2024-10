Un uomo di 44 anni di Orta di Atella è finito in carcere dopo aver aggredito violentemente la madre di 63 anni, sottraendole le chiavi di casa e schiacciandole il braccio destro nel portoncino d’ingresso. L’aggressione è avvenuta durante una lite domestica, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Sant’Arpino.

La dinamica dell’aggressione

L’incidente è iniziato quando la madre del 44enne stava preparando la cena, ma l’uomo ha chiesto con insistenza le chiavi di casa. Al rifiuto della donna, il figlio l’ha colpita con uno schiaffo e ha successivamente cercato di prenderle con la forza le chiavi, schiacciandole anche il braccio nella porta d’ingresso. Spaventata, la donna ha chiamato immediatamente i carabinieri.

L’intervento dei carabinieri

All’arrivo dei militari, il 44enne stava uscendo dall’abitazione, seguito dalla madre. La situazione si è rivelata talmente critica che è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia per bloccare l’aggressore, noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti.

Precedenti penali e arresto

L’uomo ha precedenti per maltrattamenti contro familiari, estorsione in ambito familiare, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La gravità dell’aggressione e il pericolo per la madre hanno portato all’arresto immediato del 44enne, che è stato trasferito in carcere.