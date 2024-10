Grave incidente a Quindici, dove un trattore si è capovolto, causando il ferimento di tre persone. Alla guida del mezzo c’era un 34enne di Lauro, che è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Nola.

Le condizioni del conducente sono preoccupanti, ma al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sul suo stato di salute. Gli altri due passeggeri, entrambi extracomunitari, hanno riportato ferite più lievi. I tre stavano trasportando sacchi di nocciole quando il trattore ha perso stabilità e si è ribaltato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti del Commissariato di polizia di Lauro, i quali stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente.

Le indagini sono in corso per determinare le cause precise che hanno portato al capovolgimento del trattore. Si raccomanda a tutti gli agricoltori e conducenti di trattori di adottare le dovute precauzioni durante il trasporto di carichi pesanti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.