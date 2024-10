Nelle ultime ore, la notizia di un leone fuggito dal Circo M. Orfei e avvistato nelle campagne di Nola ha fatto il giro del web, destando grande preoccupazione tra i residenti della zona. Si parlava di un pericoloso animale che avrebbe raggiunto l’abitato di Quindici, camminando tranquillamente per le strade del paese. Tuttavia, tutto si è rivelato essere una bufala, generata da una foto creata con l’intelligenza artificiale.

La Foto del Leone: Uno Scherzo Creato con l’Intelligenza Artificiale

La verità è emersa grazie a una telefonata in redazione da parte di uno stimato professionista della zona, nonché nonno dei minorenni che hanno originato la fake news. «Sono stati i miei nipoti a creare la foto e diffonderla sui social come uno scherzo», ha dichiarato l’uomo, chiarendo che non c’è mai stato alcun leone in libertà.

La foto, apparentemente realistica e ambientata davanti alla casa del professionista, ha allarmato decine di persone che, riconoscendo la zona, hanno iniziato a diffondere la notizia sui social e a contattare la redazione. Tuttavia, il nonno ha prontamente chiarito la situazione, spiegando che si trattava di una marachella dei nipoti, che avevano utilizzato un programma di intelligenza artificiale per creare l’immagine del leone.

L’effetto della Fake News: Paura e Allarme tra i Residenti

La notizia del presunto leone in fuga aveva rapidamente preso piede sui social media, complice anche la coincidenza della presenza reale del Circo M. Orfei a Nola in quei giorni. Questo dettaglio ha reso la fake news ancora più credibile, spingendo molti a pensare che l’animale fosse effettivamente scappato dal circo.

Fortunatamente, tutto si è risolto senza conseguenze, ma l’episodio ha comunque sollevato una riflessione sull’impatto delle notizie false, soprattutto quando queste sfruttano l’intelligenza artificiale per creare contenuti apparentemente autentici.

Lezione per il Futuro: Attenzione alle Notizie Non Verificate

L’episodio dimostra quanto sia importante verificare sempre le informazioni prima di diffonderle. La velocità con cui la notizia del leone in fuga si è diffusa, nonostante fosse completamente falsa, evidenzia il potere dei social media nel generare panico anche a partire da un semplice scherzo.