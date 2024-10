Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di polizia di Sarno sono stati protagonisti di un inseguimento ad alta tensione, scattato quando un’auto ha forzato un posto di blocco istituito durante un’operazione di controllo del territorio. Alla vista degli agenti, il veicolo ha tentato di dileguarsi, innescando così un inseguimento fuori dal centro abitato.

Durante la fuga, l’auto in corsa è andata a impattare violentemente contro un marciapiede, danneggiando seriamente il mezzo e costringendo i due occupanti ad abbandonarlo e a proseguire la fuga a piedi. I due si sono lanciati nella campagna circostante, sperando di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, uno dei fuggitivi, un uomo già noto alle forze dell’ordine e residente nella provincia di Napoli, è bloccato e arrestato dagli agenti con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’auto abbandonata sono trovati 1,07 grammi di marijuana e 1,04 grammi di hashish, ulteriori indizi che potrebbero aggravare la posizione degli indagati. Gli inquirenti stanno ora analizzando questi ritrovamenti per capire se siano riconducibili ad attività di spaccio. Le ricerche sono in corso anche per rintracciare il secondo individuo, che al momento è riuscito a sfuggire alla cattura.