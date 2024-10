Un grave episodio di furto ha colpito il servizio sanitario nella zona dell’Agro nocerino sarnese. Un defibrillatore, strumento essenziale per il soccorso, è stato sottratto da un’ambulanza impegnata nel trasporto infermi e destinata al servizio di emergenza per i tre ospedali di Nocera-Pagani-Scafati. Il furto è avvenuto a Pagani, nel parcheggio dell’ospedale “Andrea Tortora”. Il defibrillatore, il cui valore può superare i 10.000 euro, era parte integrante di uno dei mezzi di soccorso a noleggio, la cui disponibilità per i pazienti è ora compromessa.

Le Prime Indagini

Il furto risalirebbe a pochi giorni fa e ha generato immediata preoccupazione tra il personale sanitario. La sottrazione è segnalata ai vertici dell’emergenza territoriale “118” e dell’ospedale coinvolto. A sporgere denuncia è stato il medico di guardia, che ha scoperto l’assenza dell’importante dispositivo e ha immediatamente informato i carabinieri della locale tenenza. Attualmente, le indagini sono condotte dal reparto territoriale di Nocera Inferiore, che sta esaminando le telecamere di sorveglianza e ricostruendo l’utilizzo e i tragitti dell’ambulanza nei giorni precedenti al furto.

Conseguenze per il Servizio di Soccorso

Il furto del defibrillatore ha causato notevoli disagi. L’ambulanza, che era stata noleggiata per un costo complessivo di 130.000 euro, non è più operativa e ciò rappresenta un problema significativo per la provincia di Salerno, soprattutto per i servizi di trasporto neonatale, un settore delicato e fondamentale per l’area. La mancanza del defibrillatore rende il mezzo inutilizzabile, e per rimpiazzarlo saranno necessari nuovi investimenti che potrebbero richiedere tempi non brevi.

L’importanza di Agire Rapidamente

Il defibrillatore è uno strumento salvavita cruciale, specialmente per situazioni di emergenza cardiaca. La sua assenza può compromettere l’efficacia dei soccorsi, aumentando i rischi per i pazienti. Le autorità sperano di individuare rapidamente il responsabile del furto, evitando ulteriori ritardi nella fornitura di soccorsi e nel trasporto di pazienti critici.