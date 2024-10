Negli ultimi giorni, l’Agro Nocerino Sarnese è stato nuovamente teatro di furti di computer, un fenomeno che sta suscitando preoccupazione tra le comunità locali. Dopo i tre episodi avvenuti a Roccapiemonte, dove ignoti hanno colpito almeno tre scuole sottraendo materiale informatico e digitale, è ora toccato a un istituto di San Marzano sul Sarno.

Due giorni fa, i ladri sono penetrati nell’Istituto Comprensivo di via Pendino, portando via circa quaranta computer portatili, insieme ad altro materiale di valore. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono riusciti a forzare facilmente l’ingresso dell’istituto e, dopo essersi diretti nei laboratori, hanno caricato i dispositivi rubati su un mezzo, abbandonando il luogo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I danni sono ancora da quantificare, ma sono stimati in diverse migliaia di euro.

La scoperta del furto è stata effettuata dal personale scolastico, che ha subito allertato i carabinieri della stazione locale. La dirigente scolastica, a seguito della violazione, ha preso la decisione di sospendere le lezioni nella giornata successiva, per permettere una verifica completa delle condizioni di sicurezza dell’istituto e garantire la protezione degli studenti e del personale.

L’indagine è ora nelle mani dei carabinieri, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza sia interne che esterne all’istituto. L’obiettivo è raccogliere elementi utili che possano portare all’identificazione dei ladri. Non si esclude, infatti, che la banda responsabile del furto a San Marzano possa essere la stessa che ha colpito le scuole di Roccapiemonte nel corso dell’ultimo mese.

Questo ennesimo episodio di furto solleva interrogativi sulle misure di sicurezza adottate nelle scuole della zona, e mette in evidenza la necessità di rafforzare la protezione dei beni e delle infrastrutture destinate all’istruzione. È fondamentale garantire un ambiente sicuro per gli studenti, affinché possano studiare senza il timore di dover affrontare simili eventi criminosi.