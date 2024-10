Negli ultimi giorni, i controlli serrati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, tramite l’impiego di 12 pattuglie delle Stazioni operative dislocate nel territorio, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due persone per gravi reati. La prima denuncia ha riguardato un 34enne del Casertano, identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale a Succivo. L’uomo aveva rubato circa 12.000 euro in contanti, corrispondenti all’incasso giornaliero. Parte del denaro sottratto è stata recuperata nel corso della perquisizione effettuata presso la sua abitazione, grazie all’intervento tempestivo dei militari della Sezione Operativa.

La seconda denuncia ha coinvolto un 73enne, accusato di minacce gravi e porto abusivo di un’arma scenica priva del tappo rosso. L’uomo, per futili motivi, aveva minacciato un 53enne con una Beretta semiautomatica, fedele replica di quelle in dotazione alle forze dell’ordine. L’arma è stata rinvenuta e sequestrata durante la perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri. Entrambi i casi sottolineano l’importanza delle operazioni di sorveglianza e prevenzione attuate sul territorio per garantire sicurezza e legalità.