Un dipendente 64enne dell’Asìa, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Napoli, è posto agli arresti domiciliari per appropriazione indebita aggravata. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e condotte dai carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno, sono avviate a seguito di una denuncia presentata dall’amministratore unico dell’azienda.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe appropriato del gasolio destinato agli automezzi aziendali in circa 50 occasioni. Il modus operandi consisteva nel deviare dal percorso prescritto per fare sosta in aree appartate, solitamente vicino a una baracca, dove effettuava il trasbordo del carburante utilizzando taniche e pompe. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 29 taniche contenenti circa 400 litri di gasolio nei pressi della baracca utilizzata per le operazioni illegali.

Sebbene il valore esatto del carburante sottratto non sia quantificato, ogni episodio di furto avrebbe comportato lo svuotamento di circa 300 litri di gasolio per volta.