Gli agenti di polizia di Torre Annunziata hanno arrestato tre uomini, di età compresa tra i 20 e i 47 anni, dopo averli sorpresi mentre erano coinvolti in una violenta rissa. I protagonisti, due dei quali con precedenti penali, sono accusati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Dettagli dell’Incidente

L’episodio è avvenuto in via Dogane, durante i festeggiamenti patronali, quando la polizia ha notato i tre uomini intenti a litigare in modo aggressivo, scambiandosi calci e pugni e utilizzando anche un bastone di legno come arma. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno faticato a bloccare la situazione, affrontando una colluttazione prima di riuscire a fermare i coinvolti.

Accuse e Conseguenze Legali

Il giovane di 20 anni è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Inoltre, il 47enne ha subito un’accusa di danneggiamento aggravato, poiché, una volta caricato nell’auto di servizio, ha colpito ripetutamente la paratia divisoria di sicurezza con calci, causando danni al veicolo.

Origine della Lite

Le indagini preliminari hanno rivelato che la violenta lite era scaturita da motivi futili, mettendo in evidenza come, in contesti di festa, le tensioni possano rapidamente degenerare in situazioni di violenza.