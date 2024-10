Il bonus mamma lavoratrice sarà confermato anche per il 2025, come previsto dal testo della legge di Bilancio 2025, recentemente bollinato dalla Ragioneria dello Stato e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La misura si concentra sul sostegno alle donne con figli che lavorano, offrendo un esonero contributivo che mira a sostenere il reddito familiare. Ecco tutti i dettagli su requisiti, beneficiari e modalità di attuazione.

Chi Può Beneficiare del Bonus Mamma Lavoratrice?

Il bonus è destinato a tutte le donne lavoratrici che soddisfano i seguenti requisiti:

Madri di almeno due figli;

Reddito complessivo annuo fino a 40.000 euro;

Devono essere lavoratrici dipendenti o autonome (escluse quelle che hanno optato per il regime forfettario).

L’agevolazione riguarda quindi sia le dipendenti sia le autonome, fornendo un “esonero contributivo parziale”. Ciò significa che una parte dei contributi previdenziali normalmente dovuti viene esonerata, aumentando così il reddito disponibile delle lavoratrici madri.

Durata del Bonus

L’esonero contributivo si applica:

Fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo se la madre ha due o più figli.

A partire dal 2027, per le madri con tre o più figli, l’esonero sarà esteso fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Questo rappresenta un importante ampliamento della misura rispetto agli anni precedenti, in particolare per le famiglie più numerose.

Limiti di Spesa e Modalità Attuative

Il fondo disponibile per finanziare questo esonero contributivo è limitato a 300 milioni di euro annui, il che indica che potrebbero essere introdotte ulteriori condizioni o graduatorie nel caso in cui le richieste superino questa soglia.

Le modalità attuative del bonus verranno stabilite con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025.

Il bonus mamma lavoratrice 2025 rappresenta un importante supporto per le famiglie e le donne lavoratrici, incentivando la natalità e sostenendo le madri nella gestione del lavoro e della famiglia. La conferma di questa misura offre alle famiglie italiane una continuità rispetto al sostegno economico già introdotto lo scorso anno, con l’intento di migliorare la condizione lavorativa delle donne con figli.