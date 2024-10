“Quanto accaduto domenica sera in Villa Comunale non ammette scusanti: un atto vile e ingiustificabile da parte di un gruppo che ha agito con la logica del branco. Questo episodio rappresenta una ferita per tutta la nostra comunità e il simbolo di un’aggressività cieca che va condannata con fermezza. Tuttavia, non è l’unico aspetto inquietante di questa vicenda. Ciò che turba e amareggia maggiormente è l’indifferenza di coloro che hanno assistito alla violenza senza intervenire o chiedere aiuto. Alcuni ragazzi hanno persino filmato la scena, partecipando indirettamente a quella che considero una manifestazione di disumanità, qualcosa che non può trovare spazio nella nostra Castellammare”. Così Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, sull’aggressione ai danni di un cittadino straniero avvenuta all’interno della Cassa Armonica, attualmente transennata.

Come riporta il quotidiano Metropolis la violenza sarebbe filmata da centinaia di persone che dall’esterno incitavano. “Episodi come questo – ancora Vicinanza – evidenziano la necessità di garantire maggiore sicurezza e controllo. Per questo, faccio appello alle autorità competenti affinché assicurino una presenza più incisiva delle forze dell’ordine sul nostro territorio. Non possiamo permettere che la violenza diventi parte della quotidianità”. “Oramai le paranze delle baby gang – dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli, che sul suo profilo Facebook ha diffuso le immagini dell’aggressione – sono un problema esteso e attualmente inarrestabile. Possono ammazzare anche per divertimento e nella gran parte dei casi la fanno franca. Non è una casualità è un sistema mentale legato all’ambiente sociale e familiare in cui si cresce in cui il rispetto per il prossimo e per la vita valgono meno di zero”.