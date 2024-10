Dopo i primi dieci giorni di ottobre caratterizzati da piogge intense e forti venti, il maltempo cede finalmente il passo a una fase più stabile e soleggiata. L’alta pressione torna a dominare la scena meteorologica, regalando all’Italia temperature miti e giornate serene. A confermare questo cambio di scenario è Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, che ha annunciato l’arrivo dell’ottobrata.

Miglioramento Generale e Temperature in Risalita

Sanò ha spiegato che nelle prossime ore si assisterà ancora a qualche residuo addensamento su alcune regioni, come il Triveneto orientale, la Toscana e il Basso Tirreno, dove potrebbero verificarsi locali piovaschi. Tuttavia, il tempo migliorerà sensibilmente su tutto il resto del Paese. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, soprattutto al sud e in Sardegna, a causa dell’arrivo di venti freschi dai quadranti settentrionali, ma in generale il clima rimarrà mite.

Previsioni per il Weekend: Sole Prevalente

Il weekend si preannuncia soleggiato per gran parte d’Italia, con alcune eccezioni. Le regioni del nord-ovest potrebbero essere interessate da correnti più umide, che porteranno qualche nube, mentre in montagna si registreranno addensamenti che però non causeranno precipitazioni.

Lungo le coste italiane, le temperature massime toccheranno i 28°C in Sardegna e Sicilia, i 27°C in Puglia e Calabria, e fino a 25-26°C in Basilicata. Le principali città come Napoli e Roma raggiungeranno i 24°C, Firenze si attesterà sui 22°C, mentre Milano vedrà temperature più fresche intorno ai 20°C.

Previsioni Dettagliate per i Prossimi Giorni:

Venerdì 11 ottobre:

Nord: Possibili piovaschi sui monti emiliani, soleggiato altrove.

Centro: Piovaschi isolati nell’entroterra toscano.

Sud: Nubi residue con locali piovaschi lungo le coste tirreniche.

Sabato 12 ottobre:

Nord: Giornata prevalentemente nuvolosa.

Centro: Cielo soleggiato.

Sud: Soleggiato su tutte le regioni.

Domenica 13 ottobre:

Nord: Prevalenza di sole.

Centro: Giornata soleggiata.

Sud: Bel tempo con temperature piacevoli.

Tendenza Successiva: Anticiclone in Rinforzo

Le condizioni meteorologiche sono destinate a migliorare ulteriormente nei giorni successivi grazie al rinforzo dell’anticiclone, che garantirà una stabilità atmosferica diffusa. Tuttavia, le regioni del nord potrebbero essere penalizzate da correnti umide che manterranno una certa nuvolosità, senza però significativi fenomeni piovosi.