Il Governo ha confermato il ritorno del Bonus Psicologo nel 2025, rinnovando così un supporto essenziale per chi necessita di coprire le spese della psicoterapia. La misura è stata inclusa nella Manovra di Bilancio con un rifinanziamento mirato, assicurando così la continuità di un sostegno fondamentale per la salute mentale in Italia.

Bonus Psicologo 2025: Quali Sono gli Importi Previsti?

Gli importi del bonus psicologo sembrano confermati in linea con quelli del 2024, con un contributo modulato in base alla fascia di reddito ISEE:

1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro.

1.000 euro per un ISEE tra i 15.000 e i 30.000 euro.

500 euro per un ISEE tra i 30.000 e i 50.000 euro.

Ad oggi, la Manovra di Bilancio 2025 non è ancora stata pubblicata ufficialmente in Gazzetta, e l’unica cifra assicurata è l’importo massimo di 1.500 euro. Questo importo è stato recentemente confermato in una dichiarazione ufficiale dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando l’impegno del Governo nel rendere strutturale il bonus psicologo per il prossimo futuro.

Come Richiedere il Bonus Psicologo 2025

La modalità di richiesta del Bonus Psicologo 2025 dovrebbe seguire la stessa procedura degli anni precedenti. I cittadini interessati potranno presentare la domanda attraverso il portale dell’INPS, dove sarà necessario disporre di un ISEE in corso di validità.

Ecco i passaggi per ottenere l’ISEE:

Tramite CAF o patronato locale.

Online con l’ISEE Precompilato, accessibile tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta inoltrata la domanda, l’INPS elaborerà le richieste e creerà una graduatoria in base al valore ISEE, assegnando priorità agli ISEE più bassi. I richiedenti accettati riceveranno un codice univoco da comunicare al terapeuta per ogni sessione di psicoterapia.

Cosa Copre il Bonus Psicologo?

L’importo assegnato potrà coprire dalle 10 alle 30 sedute di psicoterapia, con un contributo massimo di 50 euro a seduta. Questo si traduce in un sostegno economico limitato, soprattutto per chi soffre di disturbi clinici gravi o cronici. Tuttavia, il Bonus Psicologo rappresenta un’opportunità concreta per migliorare l’accesso ai servizi di supporto psicologico in un Paese che conta circa 3,5 milioni di persone affette da disturbi depressivi, secondo un recente studio di SWG e Johnson & Johnson Innovative Medicine.

Verso un Potenziamento dei Servizi di Assistenza Psicologica

Nel messaggio diffuso recentemente, il Presidente Meloni ha sottolineato che il Bonus Psicologo rientra in un piano più ampio per rafforzare i servizi di assistenza psicologica e i servizi sociali a livello territoriale, con uno stanziamento di 300 milioni di euro per il potenziamento di strutture e servizi di supporto, includendo psicologi, pedagogisti ed educatori. Tuttavia, non è ancora chiaro quale parte di questi fondi sarà dedicata al bonus e quale alle infrastrutture sociali.