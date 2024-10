Dopo quasi un anno di interruzione, dal prossimo 4 novembre i treni torneranno a circolare lungo l’intera linea storica Salerno-Napoli via Nocera, chiusa dal 20 gennaio scorso a causa di una frana verificatasi nei pressi di Vietri sul Mare. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai pendolari e dagli operatori del settore, che hanno affrontato notevoli disagi durante questi mesi.

Ritorno alla normalità per pendolari e studenti

La linea storica, fondamentale per migliaia di lavoratori e studenti che viaggiano quotidianamente tra Salerno e Napoli, sarà finalmente riaperta, ponendo fine all’uso obbligato dei servizi autobus sostitutivi tra Nocera Inferiore e Salerno. L’aggiornamento dei canali di vendita dei biglietti Trenitalia avverrà a partire dal 26 ottobre, in vista del ripristino del servizio ferroviario regolare.

Completamento dei lavori di messa in sicurezza

I lavori di messa in sicurezza del costone da cui si era staccata la frana sono quasi ultimati, secondo quanto riferito da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Questo intervento ha richiesto un notevole impegno e una lunga attesa per risolvere le problematiche legate alla frana, che ha provocato interruzioni significative lungo una delle linee più trafficate della regione.

La voce dei pendolari e degli operatori turistici

La riapertura della tratta è salutata con soddisfazione da Alfonso Tulipano, portavoce del gruppo pendolari della linea storica Napoli-Salerno, che ha evidenziato il sollievo per la fine dei disagi. Tuttavia, il lungo processo di ripristino ha lasciato segni profondi su diversi settori, tra cui quello del turismo. Agostino Ingenito, rappresentante dell’Abbac (Associazione dei Bed & Breakfast e Affittacamere), ha sottolineato i danni economici subiti dal comparto turistico a causa della chiusura della linea, un elemento chiave per i collegamenti nella costiera amalfitana e dintorni.

Ingenito ha dichiarato: «Ci è voluto quasi un anno per stabilire le competenze, aprire un contenzioso legale e procedere con l’abbattimento di un immobile necessario per il ripristino del servizio». Nonostante le difficoltà, la notizia del ritorno dei treni rappresenta un segnale positivo per i viaggiatori e per l’economia locale.