L’Agenzia delle Entrate ricorda che il 31 ottobre è la scadenza per richiedere il contributo a fondo perduto destinato ai contribuenti a basso reddito, collegato alle spese per interventi edilizi con detrazione al 70%. Questo contributo, parte del Superbonus, è volto a supportare i cittadini nelle spese sostenute per miglioramenti energetici, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

A Chi Spetta il Contributo

Il contributo è destinato a coloro che rispettano determinati requisiti di reddito e che hanno sostenuto spese per interventi edilizi qualificati. In particolare, l’agevolazione è rivolta a contribuenti con un reddito di riferimento, calcolato per l’anno di imposta 2023, non superiore a 15.000 euro. Il contributo riguarda spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 per lavori realizzati su immobili di cui il richiedente è proprietario o detentore, nonché per interventi effettuati sulle parti comuni di condomini.

Requisiti degli Interventi Ammessi

Gli interventi edilizi ammissibili per il contributo devono avere uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) di almeno il 60% entro il 31 dicembre 2023, con attestazione asseverata. Inoltre, il richiedente deve aver scelto per questi lavori l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Modalità e Limiti di Erogazione del Contributo

Il contributo è calcolato sul 70% dei costi sostenuti dal richiedente per interventi edilizi su unità immobiliari o parti comuni condominiali. La spesa massima agevolabile è fissata a 96.000 euro, pertanto il contributo erogabile non può superare il 30% delle spese riconosciute, fino a un massimo di 28.800 euro. Nel caso in cui più soggetti aventi diritto abbiano contribuito alle spese agevolabili, il limite massimo di 96.000 euro verrà suddiviso in proporzione.

Come Inviare la Domanda

La richiesta del contributo deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024. È possibile inviare la domanda sia in autonomia, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia, sia attraverso un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale. La procedura di invio online è stata predisposta per agevolare i richiedenti nell’invio della documentazione.

Riferimenti Normativi

Il decreto del MEF del 6 agosto scorso ha stabilito il quadro normativo per l’accesso e l’erogazione del contributo. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono inoltre disponibili il modulo per la richiesta e le istruzioni dettagliate, utili per comprendere la modalità di calcolo del reddito di riferimento e i criteri di attribuzione del contributo.