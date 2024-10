Il 31 ottobre 2024 rappresenta la scadenza per richiedere il bonus casa per redditi bassi, un contributo a fondo perduto rivolto ai contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro, destinato a coprire parzialmente le spese sostenute per interventi edilizi. Questa misura, rientrante nel Superbonus, permette una detrazione del 70% su interventi che spaziano dall’efficienza energetica ai lavori antisismici, fino all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Chi può Beneficiare del Bonus Casa 2024?

Secondo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024, il contributo è riservato a coloro che:

Possiedono un reddito per l’anno fiscale 2023 non superiore a 15.000 euro.

Hanno sostenuto spese tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024 per interventi edilizi detraibili dall’Irpef al 70%.

Sono titolari di possesso o detenzione dell’unità immobiliare dove sono stati eseguiti i lavori, inclusi quelli nelle parti comuni di edifici condominiali.

Gli interventi devono avere raggiunto almeno il 60% di avanzamento entro il 31 dicembre 2023, con asseverazione e opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Modalità di Accesso al Bonus

La domanda può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato utilizzando la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nell’area riservata del sito.

Limiti di Spesa e Calcolo del Contributo

Il bonus prevede una copertura massima del 70% delle spese sostenute, per un limite di spesa di 96.000 euro. Il contributo, dunque, può raggiungere un massimo di 28.800 euro. Qualora la spesa agevolabile sia suddivisa tra più soggetti aventi diritto, il limite verrà proporzionalmente ridotto.

Questo bonus rappresenta una misura importante per i contribuenti a basso reddito che desiderano migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o eseguire lavori di messa in sicurezza, con un significativo risparmio fiscale. La scadenza del 31 ottobre rende necessario agire tempestivamente per ottenere il contributo.