Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver rubato un’automobile e aver trascinato la proprietaria nel tentativo di allontanarsi con il veicolo. L’arresto è avvenuto a seguito di un’indagine della polizia che ha permesso di rintracciare l’auto e fermare il rapinatore.

La Rapina: Auto Rubata in Via Ferrante Imparato

L’incidente risale al 7 ottobre 2024. La vittima, una donna, aveva lasciato l’auto in sosta con le chiavi inserite in via Ferrante Imparato, a Napoli. Poco dopo, si è accorta che un uomo si era introdotto nell’abitacolo e stava tentando di fuggire con il veicolo. Nel disperato tentativo di fermarlo, la donna è stata trascinata per diversi metri mentre il ladro accelerava per allontanarsi. Fortunatamente, nonostante lo spavento e le ferite, la donna è riuscita a sporgere denuncia presso il commissariato di San Giovanni – Barra.

L’Indagine e l’Arresto

I poliziotti, sfruttando i dati dei lettori ottici delle targhe, hanno tracciato i movimenti dell’auto e identificato l’area dove il veicolo era in uso. Dopo aver monitorato la zona per due giorni, la polizia ha intercettato il veicolo il 9 ottobre in via Cesare Rosaroll. Alla vista delle forze dell’ordine, il rapinatore ha tentato la fuga accelerando, ma è stato prontamente fermato.

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato arnesi da scasso e borsoni pieni di indumenti, segno che il 47enne stava usando l’auto per altre attività illecite. Inoltre, l’uomo è stato denunciato anche per guida senza patente, recidiva negli ultimi due anni.

Fermo Convalidato dall’Autorità Giudiziaria

Il provvedimento di fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria l’11 ottobre. Il 47enne, con precedenti penali per reati simili, è ora in custodia e dovrà rispondere delle accuse di rapina, possesso di arnesi da scasso e guida senza patente.