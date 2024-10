La Polizia di Stato ha eseguito l’espulsione dal territorio italiano di un cittadino marocchino arrestato per rapina aggravata a Salerno. Il provvedimento è stato attuato contestualmente alla scarcerazione dell’uomo, che è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza Temporanea di Bari, da dove verrà rimpatriato. Questo episodio sottolinea l’efficacia delle forze dell’ordine nell’assicurare la giustizia e nel tutelare la sicurezza pubblica.

La rapina al luna park di Salerno

L’arresto dell’uomo risale al 24 settembre, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno sono intervenuti in seguito a una segnalazione di rapina presso un luna park, situato nel sottopiazza Foce Irno. Secondo la ricostruzione dei fatti, il cittadino marocchino si è avvicinato al proprietario di una giostra, minacciandolo con una bottiglia di vetro rotta per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa.

Dopo il tentativo di intimidazione, l’uomo ha cambiato obiettivo dirigendosi verso l’auto del giostraio, dove è riuscito a sottrarre un borsello dal cofano. Gli agenti, allertati dall’accaduto, sono riusciti a rintracciare il sospettato, recuperare la refurtiva e fermarlo, assicurandolo successivamente alla giustizia presso la casa circondariale di Salerno.

La scarcerazione e il provvedimento di espulsione

Al momento della scarcerazione, le autorità hanno attuato un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, trasferendo l’uomo al Centro di Permanenza Temporanea (CPT) di Bari, in attesa di rimpatrio. La misura è presa in considerazione della gravità del reato e dell’esigenza di garantire la sicurezza pubblica, confermando l’impegno delle autorità italiane nel contrastare la criminalità.

Il ruolo dei Centri di Permanenza Temporanea (CPT)

I CPT, come quello di Bari, sono strutture preposte alla gestione e all’allontanamento dal territorio italiano di persone che, per motivi legali, devono essere rimpatriate. All’interno di questi centri, i cittadini stranieri in attesa di espulsione rimangono sotto custodia fino a quando non è organizzato il loro rientro nel paese d’origine, in modo da gestire in maniera controllata e sicura l’esecuzione delle misure di allontanamento.