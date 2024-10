Una nuova challenge su TikTok, nota come la “shullbreaker challenge”, sta suscitando preoccupazione tra le autorità e i genitori, in quanto coinvolge giovanissimi in atti pericolosi. Questa sfida consiste nel fare salti di gruppo mentre si eseguono sgambetti, con l’obiettivo di far cadere il malcapitato di turno. Tuttavia, i rischi legati a questa attività ludica si sono manifestati in modo tragico a Vietri Sul Mare, dove una ragazza di 15 anni è stata gravemente ferita.

Durante l’esecuzione della challenge, la giovane ha subito una brutta caduta, battendo la testa con violenza sul pavimento. L’incidente è avvenuto in un contesto informale, probabilmente durante un incontro con amici, dove il divertimento si è trasformato in una situazione di emergenza. I soccorsi sono stati prontamente allertati e, in pochi minuti, un’unità del 118 è intervenuta sul luogo dell’incidente. I sanitari hanno prestato le prime cure alla ragazza, che lamentava forti dolori e confusione.

Successivamente, la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cava de’ Tirreni, dove i medici hanno diagnosticato un trauma cranico. Attualmente, la sua condizione è monitorata con attenzione, e i medici stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari per valutare eventuali complicazioni.