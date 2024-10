Una grave vicenda di violenza sessuale ha sconvolto il comune di Lusciano, in provincia di Caserta. Una giovane donna di 27 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata in una zona periferica del paese. L’episodio ha assunto toni ancora più drammatici quando il padre della ragazza, mentre si trovava in ospedale ad aspettare l’esito degli accertamenti medici sulla figlia, è stato colpito da un infarto ed è ora ricoverato in condizioni critiche.

L’Agghiacciante Aggressione

La giovane si è presentata all’ospedale di Aversa, accompagnata dal padre, mostrando evidenti segni di un’aggressione sessuale. Ha raccontato agli investigatori di essere stata avvicinata e aggredita da un giovane, con il quale non aveva alcuna relazione. Le circostanze dell’attacco sono ancora sotto indagine, e gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni possibili. Le telecamere di sicurezza presenti nella zona potrebbero fornire dettagli cruciali per identificare l’aggressore.

Indagini in Corso

Il personale medico ha subito constatato le lesioni subite dalla vittima, confermando l’aggressione, e ha avvertito le forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Aversa hanno immediatamente avviato un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, per risalire all’identità del responsabile e assicurarlo alla giustizia.

Il Padre della Vittima Ricoverato in Gravi Condizioni

La situazione, già drammatica, si è ulteriormente complicata con il grave malore del padre della giovane. L’uomo, colpito da infarto a causa dello choc subito per la vicenda, è stato ricoverato in gravi condizioni. La famiglia, già provata dall’aggressione, ora deve affrontare anche la sofferenza legata alla salute precaria del capofamiglia.

Shock per la Comunità

L’episodio ha scosso profondamente non solo la famiglia, ma anche la comunità di Lusciano e i paesi limitrofi. La violenza sessuale è un crimine che lascia cicatrici profonde, sia fisiche che psicologiche, e i fatti di cronaca come questo non possono che richiamare alla necessità di proteggere maggiormente le donne e punire con decisione i colpevoli.