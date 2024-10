Nell’ambito dell’importante attività di prevenzione antimafia condotta dalla Prefettura di Napoli, sono state adottate quattro interdittive antimafia nei confronti di ditte operanti in settori strategici come le costruzioni edilizie e il commercio tessile. Questa operazione, che coinvolge anche il supporto delle Forze dell’Ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata e nel rafforzamento della legalità economica.

Le Ditte Coinvolte

Le interdittive riguardano aziende situate a San Paolo Belsito e Portici, zone che, come molte altre nel territorio napoletano, sono spesso colpite da infiltrazioni mafiose. Le ditte interessate erano coinvolte in attività di costruzione e nella commercializzazione, trasformazione e lavorazione tessile, settori che, a causa della loro natura, possono facilmente diventare bersaglio di attività illecite.

Obiettivi dell’Operazione

Secondo una nota diffusa da Palazzo di Governo, l’azione intrapresa ha diverse finalità:

Salvaguardia dell’Ordine Pubblico Economico: Le interdittive mirano a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità che possono minacciare la stabilità economica della regione.

Tutela della Libera Concorrenza tra le Imprese: L’operazione è volta a garantire che tutte le imprese possano operare in un contesto di leale competizione, senza essere danneggiate da pratiche mafiose o illecite.

Assicurare il Buon Andamento della Pubblica Amministrazione: Le misure adottate contribuiscono a garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate in modo trasparente e che le amministrazioni locali possano operare senza pressioni esterne di natura criminale.

Il Ruolo della Prefettura e delle Forze dell’Ordine

Il prefetto Michele di Bari ha sottolineato l’importanza di tali interventi nella lotta contro la mafia, evidenziando come la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per il successo delle operazioni di prevenzione. Le Forze dell’Ordine sono essenziali in questo contesto, poiché forniscono il supporto necessario per identificare e intervenire contro le realtà aziendali che presentano collegamenti con la criminalità organizzata.