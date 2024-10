Un 31enne di Somma Vesuviana è finito arrestato la notte scorsa dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, in provincia di Avellino, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è fermato mentre era alla guida di un SUV a Mugnano del Cardinale.

Sequestro di Cocaina

Nel corso della perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto 24 involucri contenenti un totale di dieci grammi di cocaina, accuratamente occultati all’interno dell’auto. Il sequestro della droga è avvenuto grazie all’accurata ispezione condotta dai Carabinieri, che ha portato all’arresto dell’uomo.

Conseguenze Legali

Il 31enne è arrestato in flagranza di reato e portato in caserma, dove sono avviate le procedure legali previste per la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per capire se ci siano ulteriori complici o se l’uomo fosse coinvolto in un’organizzazione più ampia di traffico di droga nella zona.