Il cedolino pensione INPS di novembre 2024 sarà disponibile a breve nell’area riservata del sito INPS, con informazioni dettagliate su accrediti, trattenute e conguagli. Questo mese, a causa della festività di venerdì 1° novembre, il pagamento delle pensioni subirà un lieve ritardo. Di seguito, vediamo tutte le informazioni essenziali per i pensionati, compreso il calendario di pagamento e le novità relative alle pensioni per il 2025.

Importo della Pensione di Novembre

Il cedolino di novembre 2024 riflette non solo l’importo pensionistico mensile, ma anche eventuali trattenute fiscali. Per chi riceve prestazioni soggette a imposizione fiscale, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute anche le addizionali regionali e comunali riferite al 2023, suddivise in 11 rate. Inoltre, è applicata l’addizionale comunale in acconto per il 2024, iniziata a marzo e proseguita fino a novembre.

Nel cedolino di novembre potrebbero essere presenti anche recuperi IRPEF relativi al 2023, nel caso in cui le trattenute effettuate fossero inferiori al dovuto su base annua. Per i pensionati con redditi complessivi fino a 18.000 euro e conguagli a debito superiori a 100 euro, le trattenute sono rateizzate fino a novembre 2024, come previsto dalla normativa.

Conguagli e Assistenza Fiscale Modello 730/2024

A novembre si effettuano anche le operazioni di conguaglio derivanti dai modelli 730/2024. I pensionati che hanno scelto l’INPS come sostituto d’imposta vedranno sul cedolino di novembre eventuali rimborsi a credito o trattenute a debito. Per chi ha debiti fiscali, la rateizzazione deve concludersi entro novembre.

I contribuenti possono verificare i risultati dei conguagli tramite il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, accessibile anche dall’app INPS Mobile.

Quando Viene Pagata la Pensione a Novembre 2024?

A causa della festività del 1° novembre, il pagamento delle pensioni subirà una modifica nelle tempistiche. Le pensioni saranno accreditate a partire da sabato 2 novembre, seguendo un calendario basato sulla lettera iniziale del cognome:

Sabato 2 novembre (solo mattina): Cognomi A-B

Lunedì 4 novembre: Cognomi C-D

Martedì 5 novembre: Cognomi E-K

Mercoledì 6 novembre: Cognomi L-O

Giovedì 7 novembre: Cognomi P-R

Venerdì 8 novembre: Cognomi S-Z

Novità per le Pensioni nel 2025: Rivalutazione e Aumenti

Il Governo, nella Manovra 2025, ha previsto un aumento delle pensioni minime con l’obiettivo di portarle a 650 euro mensili, per rendere gli importi più adeguati al costo della vita. La rivalutazione delle pensioni sarà collegata all’inflazione, con un indicatore previsto dell’1,6%. Questo porterà un incremento delle pensioni minime, che dovrebbero passare dagli attuali 614,77 euro a 625,83 euro, con la possibilità di un ulteriore aumento fino a 650 euro in caso di disponibilità di risorse economiche.

Come Consultare il Cedolino Pensione

Il cedolino pensione INPS è consultabile online accedendo all’area riservata sul sito INPS tramite credenziali SPID, CNS o CIE. Il servizio permette di visualizzare l’importo erogato, trattenute applicate e conguagli, nonché confrontare i cedolini precedenti o gestire le deleghe sindacali.