Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato tre uomini di 23, 32 e 46 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, durante un’operazione che ha sventato un tentato furto in un’abitazione del quartiere Posillipo a Napoli. Il 46enne è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, oltre che per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I tre individui, tutti di etnia rom, erano impegnati in un tentativo di furto quando sono stati intercettati dagli agenti.

L’Operazione di Polizia

Gli agenti del Commissariato Posillipo, durante un servizio di controllo del territorio in via Orazio, hanno notato un uomo all’interno di un’auto che, con fare sospetto, osservava un’abitazione. Contemporaneamente, due complici sono stati sorpresi mentre cercavano di scavalcare un cancello che delimitava l’area condominiale. Accortisi della presenza della polizia, i tre hanno tentato la fuga in direzione di via Catullo.

Arresto e Inseguimento

Dopo una colluttazione con uno degli agenti, il guidatore del veicolo è stato fermato mentre cercava di dileguarsi. Successivamente, gli altri due fuggitivi sono stati rintracciati e bloccati in via Nevio grazie a un inseguimento da parte della polizia.

Targhe Rubate e Strumenti da Scasso

A seguito dell’arresto, i poliziotti hanno ispezionato il veicolo dei malviventi, scoprendo arnesi atti allo scasso e due targhe rubate. Dai controlli successivi è emerso che le targhe rubate erano state montate sull’auto utilizzata dai ladri, nel tentativo di non essere identificati.

Tentato Furto in Condominio

Dopo l’arresto, gli agenti hanno ispezionato le abitazioni del condominio da cui i malviventi erano stati visti uscire. Sono stati riscontrati danni agli infissi e alle porte-finestre di due appartamenti, ma non è stato rilevato alcun ammanco di beni. I tre soggetti sono stati arrestati per tentato furto aggravato e, dopo l’espletamento delle formalità di rito, sono stati trasferiti presso le autorità competenti.