L’EAV (Ente Autonomo Volturno) ha organizzato la prima Giornata della Sicurezza Ferroviaria, un’iniziativa volta a promuovere la cultura della sicurezza all’interno dell’azienda. L’evento ha coinvolto tutte le categorie di lavoratori, ponendo l’accento sugli investimenti in corso e sulla necessità di adottare una maggiore attenzione e concentrazione da parte di ciascun dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni.

Durante l’incontro, è evidenziato che la sicurezza ferroviaria si basa su due pilastri fondamentali: tecnologia e fattore umano. Gli investimenti in nuove tecnologie, insieme alla formazione e alla sensibilizzazione dei lavoratori, sono considerati cruciali per garantire un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente. La sicurezza non riguarda solo le infrastrutture, ma è strettamente legata alla cura della persona e alla responsabilità individuale di ogni lavoratore.

Inoltre, l’EAV ha annunciato l’avvio di una campagna di comunicazione interna che, nelle prossime settimane, si concentrerà sul tema della sicurezza, con l’obiettivo di diffondere ulteriormente la consapevolezza e l’importanza di questa tematica tra tutti i dipendenti.