Carmine Alboretti, giornalista, vaticanista e scrittore sarà ricordato sabato 26 ottobre in occasione della seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale a lui dedicato. L’ associazione Giornalisti Vesuviani, nata da una idea di amici e colleghi del giornalista deceduto nel 2020 con l’intento di promuovere la cultura dell’informazione come amava fare Carmine, ha pensato di premiare la collega campana e di origini vesuviane, Adele Ammendola, oggi conduttrice del Tg2 e curatrice della rubrica Tg2 week end.

La seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale alla memoria di Carmine Alboretti, si terrà alle ore 9:00 presso l’Auditorium Museo del Parco Nazionale del Vesuvio in via Le Corbusier, 9 a Boscoreale. All’evento, che sarà condotto dalla giornalista Gabriella Bellini, interverranno: Nunzio Fragliasso, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania; Cristiano Cupelli, professore ordinario di diritto penale – Università di Roma Tor Vergata; Michele Riggi, avvoca

to penalista del Foro di Torre Annunziata, e i giornalisti Dario Del Porto e Vincenzo La Penna. Porteranno i saluti: Antonio d’Errico, giornalista, presidente Associazione Giornalisti Vesuviani; Maria Carotenuto, moglie di Carmine Alboretti, presidente onorario dell’Associazione Giornalisti Vesuviani; Raffaele De Luca, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; Pasquale Di Lauro, sindaco del Comune di Boscoreale; Ciro Cacciola, direttore generale della Fondazione CIVES. Alla cerimonia di premiazione seguirà un corso di formazione professionale per giornalisti sul tema “Riforma Nordio e nuove disposizioni in materia di pubblicazione degli atti giudiziari: ricadute sul lavoro di cronaca”, che sarà moderato da Gianmaria Roberti, giornalista dell’Associazione Giornalisti Vesuviani. Ai partecipanti saranno riconosciuti quattro crediti formativi. Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma: www.formazionegiornalisti.it