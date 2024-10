Un importante riconoscimento assegnato al Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco di Salerno durante l’undicesima edizione dello Showdog, evento tenutosi a Marcianise. Il protagonista è stato Ben, il cane eroe, insieme al suo conduttore Giuseppe D’Amato, premiati per il loro fondamentale contributo nelle operazioni di ricerca sotto le macerie a seguito dell’esplosione e del crollo di una palazzina a Saviano. Durante l’intervento, Ben è riuscito a individuare una delle vittime, dimostrando il valore e l’efficacia del lavoro dei cani da soccorso.

L’evento, organizzato in collaborazione con Zoomiguana, ha reso omaggio all’operato del Nucleo Cinofili, che continua a dimostrarsi un settore fondamentale nelle operazioni di emergenza. Il riconoscimento è un segno di apprezzamento per il costante impegno e la dedizione dei Vigili del Fuoco di Salerno, e in particolare di Ben, che con il suo coraggio ha contribuito a un’importante operazione di salvataggio.

L’assegnazione di questo premio evidenzia l’importanza di continuare a investire e crescere in questo ambito a Salerno, dove il ruolo dei cani da soccorso si dimostra sempre più essenziale. Il loro lavoro può fare la differenza nelle situazioni di emergenza, come dimostrato dall’intervento a Saviano.