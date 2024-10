Un drammatico incidente si è verificato nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, a Succivo, in provincia di Caserta, dove un uomo di 81 anni è precipitato con il suo camion da un’altezza di circa 15 metri. Il veicolo è finito in una zona boschiva nei pressi della piscina “Acqua Dream”, situata nell’area sottostante via Salvo D’Acquisto. L’uomo è stato ritrovato soltanto questa mattina, lunedì 7 ottobre, poco dopo le 7, ancora incastrato nell’abitacolo del suo autocarro ribaltato.

Le ricerche

L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di domenica dalla figlia dell’anziano, che preoccupata per il mancato rientro del padre entro le 19 – orario in cui solitamente rincasava dopo una giornata di lavoro nei campi – ha contattato i carabinieri attraverso il numero di emergenza 112. Nonostante i ripetuti tentativi di mettersi in contatto telefonico con l’uomo, la famiglia non aveva ricevuto alcuna risposta, aumentando così la preoccupazione.

Le ricerche sono state avviate intorno alle 22 dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni dislocate sul territorio. I Vigili del Fuoco di Caserta, che hanno collaborato attivamente alle operazioni, sono riusciti a localizzare il camion ribaltato solo nelle prime ore del mattino.

Il salvataggio

L’81enne è stato ritrovato ancora intrappolato tra le lamiere del suo camion, ma fortunatamente in vita. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberarlo dall’abitacolo, un’operazione che si è conclusa con successo grazie alla prontezza e alla precisione dei soccorsi.

Una volta estratto, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Aversa. Le sue condizioni sono serie, ma è stato salvato appena in tempo.

La dinamica dell’incidente

Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato il camion a precipitare nella zona boschiva. Saranno le indagini condotte dai carabinieri a fare luce sulla dinamica dell’incidente. Tuttavia, si ipotizza che l’uomo possa aver perso il controllo del mezzo in un momento di distrazione o per un malore, finendo così fuori strada e cadendo nel burrone sottostante.