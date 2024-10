A Locri, in un tragico incidente sul lavoro, ha perso la vita Fabrizio Nicolò, un operaio di 50 anni. Mentre era impegnato in lavori di manutenzione presso un condominio nel centro della città, l’uomo è precipitato nel vano ascensore da un’altezza di circa dieci metri. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato l’operaio in ospedale, ma le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo.

Le Indagini della Procura

L’incidente ha suscitato grande commozione e allarme, sollevando interrogativi sulle condizioni di sicurezza durante le operazioni di manutenzione. La Procura di Locri ha avviato un’indagine per chiarire le esatte circostanze dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno verificando l’adozione delle misure di sicurezza e la presenza di eventuali difetti strutturali o meccanici nel sistema dell’ascensore.

La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Questo incidente evidenzia ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza, in particolare in lavori ad alto rischio come quelli di manutenzione degli impianti. Si tratta di una tragedia che riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza per i lavoratori e sulla necessità di controlli regolari e misure preventive per evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro.