Un tragico incidente si è verificato oggi nel centro storico di Roma, in via delle Vergini, al civico 18, vicino a noti luoghi come il Teatro Quirino e la Fontana di Trevi. Un ascensore è crollato all’interno di un palazzo dove era in corso un cantiere. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, personale della Asl, e le forze dell’ordine.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto durante lavori di manutenzione straordinaria dell’ascensore. Tre operai erano impegnati nelle operazioni sull’impianto di sollevamento quando, per cause ancora da accertare, l’ascensore è crollato, schiacciando i lavoratori.

Il Bilancio

Purtroppo, uno dei tre operai è stato trovato morto. Un altro, in gravi condizioni, è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Il terzo operaio, meno grave, è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Intervento dei Soccorsi

I vigili del fuoco hanno inviato sul posto diverse squadre, tra cui il nucleo SAF e un carro sollevamenti, per soccorrere le vittime. Le indagini sono in corso per chiarire le cause precise del crollo e per verificare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste per questo tipo di lavori.