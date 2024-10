Napoli sta vivendo settimane di violenza crescente, con episodi allarmanti che stanno sconvolgendo il centro storico della città. Nella notte di domenica, una serie di scontri ha portato al ferimento di otto persone, tutte di origine straniera, gettando nuova luce sulla situazione critica che si sta sviluppando.

Rissa in Piazza Cavour e i Primi Feriti

Il primo episodio è avvenuto intorno alle due di notte, quando una rissa scoppiata in Piazza Cavour ha coinvolto cinque giovani, tutti tra i 16 e i 20 anni, di origine straniera. Le cause dello scontro sono ancora oggetto di indagine, ma i feriti, portati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pellegrini, non sono in pericolo di vita. Al momento, le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Accoltellamento di un 18enne a Piazza Garibaldi

Poche ore dopo, alle 3:50, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in Piazza Garibaldi, dove un 18enne di origine marocchina è ferito alle gambe con un’arma da taglio. Le cause dell’aggressione non sono ancora chiare, ma il giovane è immediatamente trasportato al Pellegrini. Anche in questo caso, le sue condizioni non sembrano essere critiche, ma le indagini proseguono per fare luce sull’aggressione.

Sparatoria in Via Settembrini: Un Uomo Ferito alla Testa

Un altro episodio di violenza si è verificato pochi minuti dopo, in via Settembrini, nel cuore del centro storico. Un uomo di 50 anni, originario dello Sri Lanka, è ferito di striscio alla testa da un colpo di pistola. L’uomo è soccorso e trasportato all’Ospedale Pellegrini, dove, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Anche in questo caso, le circostanze che hanno portato alla sparatoria restano poco chiare, e le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi sia il responsabile e quali siano stati i motivi dietro l’attacco.

Tentativo di Rapina ai Quartieri Spagnoli

Poco dopo, un altro cittadino dello Sri Lanka, un 42enne, è aggredito mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli, in via San Liborio. L’uomo è colpito con un’arma da taglio durante quello che sembra essere un tentativo di rapina. Nonostante le ferite all’addome e alla mano sinistra, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Anche qui, i carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.

Azione delle Forze dell’Ordine e Controlli Straordinari

Nel corso della stessa notte, durante i controlli nelle zone di Chiaia e del centro storico, un sedicenne è denunciato per il possesso di un coltello a serramanico. Il giovane è stato fermato in vicoletto Sant’Arpino durante un servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia Napoli Centro.

Oltre agli episodi di violenza, le forze dell’ordine sono intervenute anche contro i parcheggiatori abusivi, con quattro persone denunciate tra via Orsini, via Imbriani e via Carducci, nonostante fossero già sottoposte a provvedimenti restrittivi (Dacur). A completare il quadro della notte, sono state elevate 41 multe per infrazioni stradali, tra cui la guida senza casco, con dieci scooter sequestrati.

Un Centro Storico in Crisi

La situazione di Napoli, e in particolare del suo centro storico, sembra fuori controllo. Le autorità sono impegnate in interventi continui, ma il susseguirsi di episodi di violenza, soprattutto tra giovani e migranti, rappresenta una sfida sempre più difficile da affrontare. Mentre la città cerca di ritrovare la normalità, l’ondata di violenza in corso richiede un’azione concertata e urgente da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori tragedie.