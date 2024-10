Nel 2025 l’Italia offre una serie di bonus e agevolazioni dedicati agli over 60, pensati per migliorare la qualità della vita di una fascia della popolazione che spesso affronta sfide economiche e sociali. Grazie a misure come l’Assegno di Inclusione, le esenzioni sanitarie e gli sconti sui trasporti, gli anziani possono accedere a sostegni mirati che alleggeriscono le spese quotidiane. Ecco una panoramica delle principali opportunità disponibili.

Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione è una misura che sostituisce il Reddito di Cittadinanza e fornisce supporto economico ai nuclei familiari con persone anziane. L’importo massimo può arrivare fino a 780 euro al mese, suddivisi in:

500 euro per il reddito.

280 euro per le spese di affitto.

Per accedere all’assegno, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 9.360 euro e un reddito annuo inferiore a 6.000 euro.

Esenzione Ticket Sanitario

Gli over 65 con un reddito familiare non superiore a 36.151,98 euro possono usufruire dell’esenzione dal ticket sanitario, che copre:

Visite mediche specialistiche.

Esami diagnostici.

Acquisto di farmaci.

Inoltre, l’esenzione include anche il ticket del pronto soccorso in situazioni non gravi, consentendo agli anziani di accedere alle cure senza preoccupazioni economiche.

Carta Acquisti

Per gli over 65 con un ISEE inferiore a 6.788,61 euro, la Carta Acquisti offre una ricarica bimestrale di 80 euro, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità, farmaci e per il pagamento delle bollette elettriche e del gas. La richiesta della Carta è gratuita e può essere effettuata presso gli uffici postali o sul sito del Ministero dell’Economia.

Sconti su Viaggi e Trasporti

Sono previsti sconti sugli abbonamenti ai trasporti pubblici per gli over 60, con agevolazioni che variano in base alla regione di residenza. Anche le ferrovie nazionali come Trenitalia e Italo offrono tariffe agevolate per i viaggi in treno, favorendo la mobilità degli anziani a costi ridotti.

Esenzione dal Canone Rai

Gli over 75 con un reddito familiare inferiore a 8.000 euro possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Una volta ottenuto, il beneficio viene rinnovato automaticamente ogni anno, a meno che non ci siano variazioni economiche.

Sconto sui Bollettini Postali

Gli over 70 possono usufruire di uno sconto sui bollettini postali, pagando solo 1 euro anziché i consueti 2 euro per i pagamenti effettuati presso gli sportelli fisici di Poste Italiane.

Incentivi per Badanti

Le famiglie che assistono anziani non autosufficienti di età superiore a 80 anni possono beneficiare di un incentivo per l’assunzione di badanti a tempo indeterminato. L’incentivo prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali e assicurativi per un massimo di due anni, fino a 3.000 euro all’anno. Per accedere all’incentivo, è richiesto un ISEE inferiore a 6.000 euro e l’anziano deve già percepire l’indennità di accompagnamento.

Assistenza Universale per Anziani Non Autosufficienti

L’Indennità Anziani o Assegno Universale è una misura prevista in fase sperimentale per il biennio 2025/2026. Rivolta agli ultraottantenni affetti da gravi condizioni di salute, questa misura offrirà un contributo mensile di 850 euro, che si somma all’assegno di accompagnamento, per un totale di 1.380 euro al mese.

Le numerose agevolazioni per gli over 60 in Italia nel 2024 offrono un valido sostegno per affrontare le spese quotidiane e migliorare la qualità della vita. Dall’esenzione sanitaria agli sconti sui trasporti, passando per gli incentivi economici per chi si prende cura di anziani non autosufficienti, queste misure rappresentano un’importante risorsa per una popolazione spesso vulnerabile.