Mattinata di sangue al mercato ittico di Salerno, dove un grave duplice omicidio ha scosso l’intera città. Un uomo di 72 anni, proprietario di un’attività commerciale, ha aperto il fuoco contro due persone, uccidendole. Le vittime sono un 58enne originario di Portici, morto sul colpo, e un 48enne di Salerno, deceduto poco dopo in ospedale.

La Dinamica dei Fatti

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è consumata all’alba all’interno del mercato ittico. Il 72enne ha sparato con precisione letale: il 58enne è stato colpito al cuore, mentre il 48enne è stato ferito gravemente all’arteria femorale. Nonostante il rapido intervento delle ambulanze, per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare.

Il Movente: Vecchi Contrasti

Le indagini, condotte dai Carabinieri e dalla Polizia, coordinate dalla Procura, sono in corso per far luce sulle cause dell’omicidio. Tuttavia, emergono già i primi dettagli sul possibile movente. Pare infatti che alla base del gesto ci fossero vecchi screzi tra l’omicida e le vittime. Anni fa, l’uomo era stato accusato di aver sottratto una cassetta di pesce, accusa che avrebbe dato origine a un profondo risentimento.

Fonti locali riferiscono che il 72enne, attualmente affetto da una grave malattia, potrebbe aver agito mosso da questo rancore mai sopito, culminato nella violenta “vendetta” di questa mattina.

L’Arresto

Dopo il drammatico evento, l’omicida non ha tentato la fuga. Si è costituito poco dopo, consegnando l’arma del delitto presso la stazione dei Carabinieri di Mercatello. Il 72enne è ora in custodia, mentre le forze dell’ordine proseguono con gli accertamenti per ricostruire esattamente la dinamica degli eventi e capire se vi siano ulteriori dettagli rilevanti.