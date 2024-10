Buone notizie per i pensionati italiani nei prossimi mesi. L’INPS ha approvato un aumento che potrà portare fino a 154,94€ in più nel cedolino di dicembre, entusiasmando molti pensionati che potranno usufruire di questa somma aggiuntiva, utile soprattutto in vista delle spese natalizie.

Chi può beneficiare degli aumenti

Gli aumenti saranno legati principalmente a due fattori: il conguaglio Irpef e la tredicesima mensilità. Per chi ha presentato il modello 730/2024, l’INPS garantirà un rimborso attraverso il conguaglio. Se non hai ancora presentato il modello 730, hai tempo fino a novembre per procedere.

Inoltre, a dicembre verrà erogata la tradizionale tredicesima, che porterà un significativo incremento dell’importo della pensione. In alcuni casi, come per coloro che percepiscono pensioni più basse, questo aumento potrà toccare la cifra di 154,94€.

Requisiti per l’aumento

Non tutti i pensionati potranno beneficiare di questo aumento. Ecco i criteri principali:

Reddito annuale: coloro che possiedono un reddito inferiore a 11.672,89€ annui avranno diritto a questo beneficio.

Pensione mensile: se la tua pensione non supera i 598,61€ al mese, potrai ricevere l’aumento.

Anni di contributi: il calcolo degli aumenti varia anche in base agli anni di contributi accumulati.

La tredicesima e il bonus di Natale

L’importo del bonus Natale o della tredicesima viene erogato automaticamente a chi soddisfa i requisiti necessari. Per molti pensionati, questa maggiorazione rappresenta un sollievo importante, poiché permette di affrontare meglio le spese festive.

Cosa fare per ottenere l’aumento

Se rientri nei criteri, l’aumento sarà erogato automaticamente nel cedolino di dicembre. Se non hai ancora presentato il modello 730, ricorda di farlo entro novembre per poter beneficiare del conguaglio Irpef.