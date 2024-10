Nel dicembre 2024, alcuni pensionati italiani vedranno un leggero aumento nella loro pensione INPS e nella tredicesima, ma non tutti beneficeranno di questa crescita. Gli incrementi sono dovuti al taglio del cuneo fiscale, che comporterà un leggero miglioramento per alcuni percettori di pensione, ma non porterà variazioni significative per la maggior parte degli aventi diritto.

Aumento della pensione grazie al taglio del cuneo fiscale

Il taglio del cuneo fiscale rappresenta una riduzione delle imposte a carico dei lavoratori e dei pensionati con redditi medio-bassi. Questo sconto fiscale si rifletterà sull’importo delle pensioni di dicembre 2024 e sulla tredicesima, anche se l’aumento sarà di pochi euro, non sostanziale.

Nello specifico, la riduzione si applica in base a due fasce di reddito:

6 punti percentuali di riduzione per i pensionati con una retribuzione imponibile mensile (calcolata su 13 mensilità) fino a 2.692 euro.

7 punti percentuali di riduzione per chi ha una retribuzione imponibile mensile inferiore a 1.923 euro.

Incremento delle pensioni minime INPS novembre 2024

Un’altra buona notizia riguarda gli over 75 anni, che riceveranno un aumento della pensione minima fino a 36,08 euro a partire dal cedolino di novembre 2024. Per chi non ha ancora ricevuto gli arretrati dei mesi precedenti, questi dovrebbero essere inclusi nel pagamento di novembre, con un importo che può arrivare fino a circa 300 euro.

Per i pensionati con meno di 75 anni, l’aumento sarà più modesto: fino a 4,46 euro. Sebbene si tratti di incrementi minimi, riflettono gli adeguamenti legati all’inflazione e al costo della vita.

Riassunto degli aumenti delle pensioni INPS dicembre 2024

Pensioni minime per over 75 anni: aumento fino a 36,08 euro nel cedolino di novembre 2024.

Arretrati per i pensionati che non li hanno ricevuti: fino a 300 euro.

Pensionati sotto i 75 anni: aumento fino a 4,46 euro.

Gli aumenti delle pensioni previsti per dicembre 2024 e la tredicesima saranno modesti, con benefici limitati in gran parte ai pensionati con redditi più bassi. Tuttavia, queste misure rappresentano un piccolo passo per alleggerire la pressione economica, specialmente per chi percepisce pensioni minime.