Nel mese di novembre 2024, gli assegni pensionistici subiranno variazioni significative. Questi cambiamenti, derivanti dalle nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2024, influenzeranno sia gli importi che le date di pagamento. In questo articolo, vediamo le principali novità e come organizzarsi per ritirare la pensione presso le Poste Italiane.

Le Novità di Novembre 2024

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda gli aumenti degli assegni pensionistici per alcuni pensionati. Grazie alla Legge di Bilancio, ci saranno rivalutazioni che interesseranno principalmente chi percepisce pensioni minime e ha superato una certa soglia di età. Sebbene gli aumenti non saranno significativi per tutti, rappresenteranno un sollievo per i pensionati con redditi più bassi, soprattutto in un contesto economico sfidante.

Gli aumenti varieranno in base al reddito complessivo. In particolare:

Gli assegni fino a quattro volte il minimo INPS godranno di un incremento del 5,4%.

Gli importi superiori subiranno un incremento ridotto in proporzione al reddito, con scaglioni progressivi.

Questa scelta riflette la volontà di aiutare in modo particolare chi ha più bisogno, ovvero i pensionati con i redditi più bassi.

Date di Pagamento di Novembre 2024

A causa della festività del 1° novembre, i pagamenti delle pensioni saranno posticipati al primo giorno bancabile utile, ovvero lunedì 4 novembre 2024. Questa modifica potrebbe creare confusione tra i pensionati, specialmente per chi è abituato a ritirare la pensione nei primi giorni del mese.

Chi ritira la pensione fisicamente presso gli uffici postali dovrà seguire il calendario basato sull’iniziale del proprio cognome, per evitare lunghe attese e sovraffollamenti. Ecco come sarà organizzata la distribuzione dei pagamenti:

Sabato 2 novembre 2024 (solo mattina): cognomi dalla lettera A alla B

Lunedì 4 novembre 2024: cognomi dalla lettera C alla D

Martedì 5 novembre 2024: cognomi dalla lettera E alla K

Mercoledì 6 novembre 2024: cognomi dalla lettera L alla O

Giovedì 7 novembre 2024: cognomi dalla lettera P alla R

Venerdì 8 novembre 2024: cognomi dalla lettera S alla Z

Questa distribuzione è pensata per ridurre l’afflusso di persone agli sportelli postali, garantendo un servizio più ordinato e sicuro.

Le modifiche agli importi e alle date di pagamento delle pensioni nel mese di novembre 2024 avranno un impatto importante su molti pensionati. Le rivalutazioni previste dalla Legge di Bilancio garantiranno un aiuto a chi percepisce pensioni basse, mentre il calendario delle Poste permetterà di gestire al meglio i ritiri in base al cognome.

Per i pensionati è fondamentale controllare attentamente il calendario e organizzarsi per evitare disagi presso gli sportelli.