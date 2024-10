La pensione di novembre 2024 subirà una rivalutazione a causa del taglio del cuneo fiscale. Tuttavia, gli incentivi riguarderanno solo un ristretto numero di pensionati, in particolare coloro che percepiscono pensioni minime.

Aumento delle Pensioni Minime

Secondo le stime, l’incremento previsto per le pensioni minime INPS nel mese di novembre 2024 sarà del 2,7%. Questo aumento interesserà esclusivamente i pensionati che hanno raggiunto i 75 anni di età e sono titolari di una pensione minima.

Per questi pensionati, l’assegno mensile subirà un incremento massimo di 16 euro. Pertanto, la pensione minima, attualmente fissata a 598,61 euro, passerà a 614,77 euro.

Arretrati e Pagamenti

In aggiunta all’aumento, ci saranno arretrati, ma solo per coloro che non hanno ancora ricevuto gli aumenti precedenti. Se i pensionati hanno già visto accreditati gli aumenti, il cedolino di novembre non conterrà alcun arretrato.

Molti si stanno anche chiedendo quando arriveranno i pagamenti per il mese di novembre, considerando che l’inizio del mese coincide con il Ponte dei Morti. Ecco le date dei pagamenti in base all’iniziale del cognome:

A – B: Sabato mattina, 2 novembre 2024

C – D: Lunedì 4 novembre 2024

E – K: Martedì 5 novembre 2024

L – O: Mercoledì 6 novembre 2024

P – R: Giovedì 7 novembre 2024

S – Z: Venerdì 8 novembre 2024

In sintesi, i pensionati che percepiscono pensioni minime e hanno raggiunto i 75 anni di età beneficeranno di un significativo incremento a novembre 2024. Tuttavia, l’aumento e gli arretrati saranno limitati a una ristretta fascia di beneficiari. Le date di pagamento saranno distribuite lungo la prima settimana di novembre, facilitando la pianificazione per i pensionati in vista del Ponte dei Morti.