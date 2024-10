L’aumento delle pensioni è un argomento che suscita sempre grande interesse, soprattutto tra i pensionati con pensioni minime. Anche se spesso si parla di aumenti e rivalutazioni annuali, come la promessa di portare le pensioni minime a 1.000 euro, ci sono modi concreti per ottenere un aumento senza dover aspettare provvedimenti del governo o la consueta rivalutazione legata all’inflazione.

Rivalutazione delle pensioni e perequazione

Ogni anno, le pensioni subiscono una rivalutazione basata sul tasso di inflazione, che viene calcolato dall’ISTAT e recepito dal governo. Per il 2024, ad esempio, le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, circa 2.400 euro al mese, sono state rivalutate del 5,4%. Tuttavia, per il 2025, l’aumento stimato è molto più contenuto, intorno all’1,6%.

Strumenti per aumentare la pensione

Oltre alla rivalutazione annuale, esistono altri strumenti che permettono ai pensionati di aumentare l’importo della loro pensione:

Pensione supplementare: Si rivolge ai pensionati che hanno versato contributi in un altro fondo previdenziale, ma non sufficienti per ottenere una pensione autonoma. In questo caso, è possibile richiedere all’INPS di cumulare i contributi versati in gestioni diverse. Il calcolo dipende dal periodo di contribuzione: se i contributi risalgono a prima del 1996, il sistema è retributivo; se dopo, è contributivo.

Supplemento di pensione: Questo strumento consente di aumentare l’importo della pensione già percepita, aggiungendo i contributi versati anche dopo il pensionamento. Tuttavia, per chi riceve una pensione minima, il supplemento potrebbe non portare un aumento concreto, poiché potrebbe essere assorbito dall’integrazione al trattamento minimo già in essere.

Se da un lato le rivalutazioni annuali delle pensioni seguono il tasso di inflazione, dall’altro strumenti come la pensione supplementare o il supplemento di pensione possono offrire ai pensionati la possibilità di ottenere aumenti significativi in base ai contributi versati. È sempre utile, quindi, verificare con l’INPS le opzioni disponibili per migliorare il proprio trattamento pensionistico.