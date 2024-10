Un episodio di violenza contro un ausiliario del traffico ha riacceso il dibattito sulla sosta selvaggia e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Fuorigrotta, quartiere di Napoli. L’aggressione è avvenuta venerdì mattina in trav. Sebastiano Veniero, quando l’ausiliario, impegnato con i colleghi nei controlli delle auto parcheggiate nelle strisce blu, è stato brutalmente aggredito da un parcheggiatore abusivo.

L’Attacco e l’Aggressore

L’ausiliario del traffico stava elevando multe per mancato pagamento del ticket quando l’abusivo lo ha minacciato di morte, accusandolo di aver “invaso la sua zona”. La situazione è degenerata quando il parcheggiatore ha scoperto che l’ausiliario aveva multato la sua auto, risultata poi intestata a una persona deceduta. L’aggressore ha danneggiato il tablet di servizio e ha colpito fisicamente l’ausiliario, che ha riportato sette giorni di prognosi. L’aggressore è poi fuggito, ma è successivamente identificato e arrestato dalla Polizia Municipale dopo essere tornato sul luogo dell’aggressione come se nulla fosse.

L’Appello del Deputato Francesco Emilio Borrelli

L’episodio ha spinto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Francesco Emilio Borrelli, a rilanciare la necessità di una politica di tolleranza zero nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Borrelli ha condannato duramente l’aggressione, sottolineando come tali comportamenti violenti e prepotenti siano alimentati da un senso di impunità. Ha quindi chiesto misure più severe per contrastare il fenomeno e garantire che i responsabili di questi atti siano portati di fronte alla giustizia.

Il Fenomeno dei Parcheggiatori Abusivi a Napoli

Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Napoli è una piaga che compromette la viabilità e la sicurezza in città, con aree completamente controllate da individui che pretendono pagamenti non autorizzati per la sosta. Borrelli ha sottolineato che questi individui non solo operano in violazione della legge, ma spesso ricorrono a minacce e aggressioni per mantenere il controllo delle “loro” aree.

La Necessità di un Intervento Risolutivo

L’aggressione di Fuorigrotta è solo l’ultimo di una serie di episodi che dimostrano la gravità della situazione. Oltre a colpire gli ausiliari del traffico e le autorità preposte al controllo, i parcheggiatori abusivi rappresentano un problema per tutti i cittadini, contribuendo al caos urbano e alla percezione di insicurezza. Il deputato ha ribadito l’urgenza di un rafforzamento delle misure di contrasto, incluso un maggiore supporto alle forze dell’ordine e il monitoraggio costante delle zone più a rischio.