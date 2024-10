Il mese di ottobre 2024 è alle porte, e con esso arrivano i pagamenti erogati dall’Inps. Tra questi, spiccano le pensioni, l’Assegno Unico Universale e la NASpI, che milioni di italiani attendono ogni mese. Vediamo nel dettaglio le date previste per ciascuna prestazione e le modalità di ritiro.

Pensioni Ottobre 2024: Le Date del Pagamento

Come avviene ogni mese, le pensioni saranno le prime ad essere erogate. I pensionati che hanno scelto di ricevere il pagamento tramite accredito su conto corrente bancario o postale, o su carta prepagata come la PostePay Evolution, riceveranno l’importo martedì 1° ottobre, il primo giorno bancabile del mese.

Per chi, invece, ha optato per il ritiro in contanti presso gli uffici postali, il calendario segue l’ordine alfabetico:

Martedì 1° ottobre: cognomi dalla A alla B

Mercoledì 2 ottobre: cognomi dalla C alla D

Giovedì 3 ottobre: cognomi dalla E alla K

Venerdì 4 ottobre: cognomi dalla L alla O

Sabato 5 ottobre (mattina): cognomi dalla P alla R

Lunedì 7 ottobre: cognomi dalla S alla Z

È importante ricordare che questa modalità di ritiro è riservata ai pensionati con assegni inferiori ai mille euro.

Assegno Unico Universale: Quando Arriva

L’Assegno Unico Universale, il contributo destinato alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni di età o senza limiti di età per i figli disabili, sarà erogato nelle seguenti date:

Mercoledì 16 ottobre

Giovedì 17 ottobre

Venerdì 18 ottobre

Queste date riguardano chi è già percettore del contributo. Per coloro che hanno presentato domanda o modifiche nel mese di settembre, gli importi verranno erogati verso la fine del mese.

NASpI Ottobre 2024: Date dei Pagamenti

Anche la NASpI, l’indennità di disoccupazione, verrà erogata a partire dalla metà del mese. Le date di pagamento non sono uguali per tutti i percettori, per cui è consigliato accedere all’area personale del sito Inps per verificare la propria data di accredito specifica.

Assegno di Inclusione: Erogazione a Fine Ottobre

I percettori dell’Assegno di Inclusione, la misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, dovranno attendere fino alla fine del mese, con l’erogazione degli importi prevista intorno a lunedì 28 ottobre.

Come Verificare lo Stato dei Pagamenti

Per conoscere le date esatte e verificare lo stato dei propri pagamenti, è possibile accedere alla propria area personale sul sito ufficiale dell’Inps. Qui sarà possibile visualizzare l’avanzamento delle richieste e controllare eventuali modifiche alle date previste.

Il mese di ottobre 2024 vedrà l’erogazione puntuale di diverse prestazioni economiche da parte dell’Inps, dalle pensioni all’Assegno Unico Universale, fino alla NASpI e all’Assegno di Inclusione. Seguire il calendario delle date di pagamento e verificare la propria situazione online è fondamentale per ricevere correttamente i benefici previsti.