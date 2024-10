La prevenzione del tumore al seno arriva tra gli studenti e i cittadini di Torre Annunziata con l’iniziativa “Ottobre Rosa, la prevenzione è vita”. Questo progetto di sensibilizzazione prevede due appuntamenti informativi con studenti e docenti, e culminerà in una camminata simbolica aperta a tutta la cittadinanza.

Appuntamenti informativi nelle scuole

Gli incontri si terranno domani al Liceo Pitagora Croce e il 25 ottobre al Liceo De Chirico. Esperti del settore, tra cui medici, professori universitari, psicoterapeuti e biologi, incontreranno gli studenti per parlare dell’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e delle pratiche di prevenzione, come l’autopalpazione e i corretti stili di vita. L’obiettivo è avvicinare i giovani alla cultura della prevenzione.

«Questi incontri vogliono sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dei controlli regolari e della cura della propria salute», spiegano gli assessori alle Politiche Sociali, Antonio Coppola, e alla Pubblica Istruzione, Lina Nappo.

La “Camminata in Rosa”

L’iniziativa culminerà con una passeggiata simbolica per le strade della città, la “Camminata in Rosa”, che partirà alle ore 9 dalla villa comunale e terminerà in piazza Imbriani. Durante l’evento, i partecipanti potranno indossare cuffie wifi per vivere un’esperienza “silent”, unendo attività fisica e riflessione sulla lotta contro il tumore al seno.

In piazza Imbriani sarà inoltre presente il camper della Croce Rossa, dove saranno offerti screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno.

Un messaggio di consapevolezza per i giovani e le loro famiglie

«La diagnosi precoce è l’arma più efficace contro il tumore al seno», dichiara il sindaco Corrado Cuccurullo. «Coinvolgere le scuole è fondamentale, perché i giovani possono diventare promotori di consapevolezza all’interno delle loro comunità, trasmettendo l’importanza di prendersi cura della propria salute».

La manifestazione vede la collaborazione di numerosi partner, tra cui il Centro per le Famiglie, il Centro ISM, la Croce Rossa e Zeus Sport.