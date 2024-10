Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi all’interno del porto commerciale di Napoli, causando la morte di Antonio Nazzaro, 60 anni, dipendente della Magazzini Generali Spa. L’incidente è avvenuto tra le 12:00 e le 12:30, quando Nazzaro è stato travolto da un mezzo meccanico. A dare la notizia è stata la segreteria della Filt Cgil Napoli e Campania, che ha espresso profonda preoccupazione e dolore per l’accaduto.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. “Siamo in attesa che gli organi preposti facciano chiarezza su quanto accaduto”, ha dichiarato Angelo Lustro, segretario generale della Filt Cgil Napoli e Campania. “Certo è che non si può morire lavorando. Questa è l’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori portuali di Napoli, ma anche di Salerno e Castellammare di Stabia”.

L’importanza della sicurezza sul lavoro

Lustro ha sottolineato con fermezza la necessità di un intervento strutturale per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. “Tragedie come questa non devono accadere in un Paese civile. Occorre potenziare la prevenzione, rispettare rigorosamente le regole e garantire una maggiore formazione dei lavoratori. Sono necessari anche strumenti tecnologici adeguati e, soprattutto, una cultura della sicurezza che deve essere messa al primo posto”.

Richiesta di interventi concreti

Nel suo appello, la Filt Cgil ha ribadito la necessità di atti concreti da parte delle istituzioni e di tutti gli attori del sistema portuale. “La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale e irrinunciabile. Nello stringerci al dolore della famiglia del lavoratore, riteniamo indispensabili interventi immediati per evitare altre sciagure come quella di oggi”, ha concluso Lustro.

Sicurezza sul lavoro: un tema sempre attuale

La morte di Antonio Nazzaro riporta all’attenzione pubblica il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, un problema che continua a mietere vittime in tutta Italia. Incidenti sul lavoro, come quello avvenuto oggi al porto di Napoli, evidenziano quanto sia urgente migliorare la prevenzione e garantire condizioni lavorative sicure per tutti i lavoratori.