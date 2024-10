Il Gruppo ViGi 2.0, già leader nel settore e con decenni di esperienza nella gestione di lounge bar, è pronto ad aprire le porte di Opera Cafè, un nuovo e affascinante punto di ritrovo a Poggiomarino. Questa inaugurazione rappresenta un’importante opportunità per la comunità locale, unendo caffetteria, bistrot, tabacchi e sale per eventi in un unico spazio versatile e accogliente.

Dettagli dell’Inaugurazione

L’evento di inaugurazione avrà luogo domani, 27 febbraio, presso la nuova location al civico 180 di Via Nuova San Marzano. A partire dalle 20, gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera vivace, caratterizzata da musica live e diverse postazioni, tra cui sax, voce, chitarre e piano. L’intrattenimento non mancherà, con animazione dedicata ai bambini e un’accoglienza calorosa per tutti. E per chi parteciperà all’evento inaugurale il caffè Kenon sarà in omaggio.

Un’Offerta Gastronomica Unica

Opera Cafè segna un vero e proprio punto di svolta e di crescita per il Gruppo ViGi 2.0. La grande novità del locale è rappresentata dal bistrot, che prevede l’intervento di due chef esperti, disponibili sia per il pranzo che per la cena, pronti a soddisfare ogni palato. Menù settimanali offriranno una selezione di primi e secondi piatti, realizzati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre l’offerta sarà arricchita dalle specialità tipiche della tradizione napoletana.

L’Essenza del Lounge Bar

Opera Cafè non è solo un ristorante, ma un vero e proprio lounge bar, dove gli ospiti possono gustare aperitivi freschi e caldi, cocktail creativi e una vasta selezione di drink. Naturalmente, non mancherà un’ottima caffetteria con baristi esperti. La varietà dell’offerta gastronomica e delle bevande rende Opera Cafè un luogo ideale per ogni momento della giornata, che si tratti di un incontro di lavoro, di una cena romantica o di un pomeriggio di relax con gli amici.

Un Luogo per Eventi e Socializzazione

Con le sue sale dedicate, Opera Cafè si propone anche come una location perfetta per eventi privati e celebrazioni. Che si tratti di feste di compleanno, riunioni aziendali o eventi familiari, il nuovo locale offre spazi versatili e attrezzati per garantire un’esperienza indimenticabile.