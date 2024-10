Una coppia di Siano è accusata di aver occupato illegalmente un’abitazione, approfittando dell’ospitalità concessa dai proprietari, e di aver successivamente preteso denaro per lasciare la casa. Oltre a ciò, il 26enne e la 21enne avrebbero rubato diversi oggetti dall’abitazione. Questi episodi sono stati ricostruiti dai Carabinieri di Siano in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura.

I reati contestati

La coppia è ora indagata per una serie di reati gravi, tra cui:

Violazione di domicilio

Tentata estorsione

Violenza privata aggravata

Furto in abitazione

Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Secondo le indagini, oltre ad aver occupato illegalmente l’abitazione, i due avrebbero cercato di estorcere denaro ai proprietari per lasciare la casa, un’azione configurabile come tentata estorsione. Inoltre, si sarebbero appropriati di beni della parte offesa, aggiungendo al quadro accusatorio il reato di furto.

Sequestro di denaro contante

Nel corso delle indagini, la polizia giudiziaria ha sequestrato una ingente somma di denaro contante, ritenuta collegata alle attività illecite della coppia. Questo sequestro rafforza le accuse nei loro confronti, soprattutto in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Misure cautelari

In seguito a queste accuse, il GIP ha disposto per i due indagati il divieto di dimora in tutta la provincia di Salerno, una misura cautelare volta a impedire ulteriori comportamenti illeciti e a tutelare le vittime coinvolte.