Negli ultimi anni, l’inflazione e l’aumento dei prezzi in Europa hanno messo sotto pressione molte famiglie, complicando la gestione delle spese quotidiane e rendendo ancora più difficili gli investimenti a lungo termine, come le ristrutturazioni domestiche. Per dare un supporto concreto, il governo italiano ha confermato il Bonus Famiglia 2025, un’agevolazione fiscale significativa rivolta a chi acquista mobili o elettrodomestici destinati a immobili in ristrutturazione.

Vediamo come funziona e chi può beneficiarne.

Che Cos’è il Bonus Famiglia 2025?

Il Bonus Famiglia 2025 è una detrazione fiscale confermata dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, disponibile per chi acquista mobili o elettrodomestici dall’inizio del 2025. Questa misura permette una detrazione del 50% su un limite di spesa di 5.000 euro per acquisti legati a lavori di ristrutturazione, riducendo notevolmente i costi sostenuti per l’arredamento e gli elettrodomestici.

Chi Può Richiedere il Bonus Famiglia 2025?

Per beneficiare della detrazione del 50%, è necessario che i mobili o gli elettrodomestici acquistati siano destinati a un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione. Questo bonus copre:

Letti, armadi, cucine e altri mobili essenziali.

Elettrodomestici ad alta efficienza energetica, che soddisfano i criteri di classe energetica elevata, contribuendo a una riduzione dell’impatto ambientale e al risparmio energetico.

Come Funziona la Detrazione

Il bonus consente di detrarre il 50% delle spese sostenute, spalmato su dieci anni tramite quote annuali che potranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per una spesa di 5.000 euro, la detrazione sarà di 2.500 euro, suddivisa in rate annuali da 250 euro.

Validità del Bonus

La misura è valida per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025 e, con l’approvazione della prossima Legge di Bilancio, si prevede che possa essere estesa anche per gli anni successivi.

Detrazione su Prime e Seconde Case

Buone notizie anche per chi sta arredando la prima casa: il bonus conferma la detrazione al 50%. Tuttavia, l’aliquota per le seconde case scende al 36%, con l’intenzione del governo di ridurre gradualmente questo incentivo. Si prevede infatti una riduzione progressiva, portando la detrazione al 30% tra il 2028 e il 2033. Questa distinzione permette ai cittadini di ridurre le spese sugli acquisti per la prima casa, incentivando comunque il rinnovo del patrimonio immobiliare anche sulle seconde abitazioni.

Il Bonus Famiglia 2025 rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera rinnovare la propria casa risparmiando. Grazie alla possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per mobili e elettrodomestici, le famiglie possono pianificare con maggiore serenità le ristrutturazioni, migliorando il comfort domestico e incrementando il valore della propria abitazione.