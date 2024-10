Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha introdotto un bonus per l’assunzione di giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni nel terzo settore. L’iniziativa, i cui dettagli sono stati diffusi dalla Fira – Finanziaria Regionale Abruzzese, mira a incentivare l’occupazione stabile di persone con disabilità. CLICCA QUI PER OTTENERLO.

Cosa Prevede il Bonus

L’incentivo consiste in un contributo economico destinato ai datori di lavoro del terzo settore per:

Assunzioni a tempo indeterminato di giovani con disabilità (meno di 35 anni) per attività coerenti con lo Statuto dell’ente.

Trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, anche part-time.

Il periodo di riferimento per beneficiare del bonus va dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024.

Chi Può Richiedere il Bonus

Possono accedere al contributo:

Enti del terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione nel RUNTS.

ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte nell’anagrafe dedicata.

Requisiti per i Datori di Lavoro

Per accedere al bonus, i datori di lavoro devono rispettare i seguenti requisiti:

Essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Non aver commesso violazioni delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Budget Disponibile e Modalità di Erogazione

Lo stanziamento complessivo per l’incentivo è di 6 milioni e 115 mila euro. Nel caso in cui il numero di richieste superi il budget disponibile, i contributi saranno rimodulati in maniera proporzionale, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di domande.

Come Presentare la Domanda

Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate dai datori di lavoro, o dai loro intermediari, tramite il sito www.inps.it entro il 31 ottobre 2024.