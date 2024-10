Il Decreto Omnibus ha ricevuto il via libera finale dall’Aula della Camera, con 134 voti favorevoli e 96 contrari. Questo provvedimento, già approvato dal Senato, introduce una serie di misure eterogenee mirate a sostenere la ripresa economica e a combattere fenomeni illeciti, come la pirateria TV. Vediamo nel dettaglio alcune delle principali disposizioni.

Ravvedimento Speciale per il Concordato Preventivo

Una delle misure più significative riguarda il ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, valido per gli anni dal 2018 al 2022. Questa disposizione, ora accorciata di un anno rispetto alla versione iniziale, ha l’obiettivo di rendere più attrattivo il patto con il fisco per le partite IVA. La misura è parte della strategia del governo per reperire risorse aggiuntive, destinando i fondi al taglio del cuneo fiscale, che potrebbe estendersi anche ai redditi fino a 60.000 euro nella prossima legge di bilancio.

Bonus Babbo Natale: Un Sostegno per i Lavoratori

Il cosiddetto Bonus Babbo Natale prevede l’erogazione di 100 euro una tantum, esentasse, ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28.000 euro. Questo bonus sarà corrisposto insieme alla tredicesima e riguarda circa 1,1 milioni di italiani. Rispetto alla versione iniziale, che prevedeva un bonus più ridotto (denominato Bonus Befana) da erogare a gennaio, l’attuale misura è stata ampliata grazie a un buon andamento degli introiti fiscali.

Normativa contro la Pirateria TV

Un’altra importante misura è l’introduzione di una normativa anti pirateria TV, che conferisce all’AGCOM il potere di ordinare la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente. Questa norma mira a combattere la pirateria nella trasmissione di eventi sportivi, come il calcio, e prevede anche l’obbligo per gli operatori delle telecomunicazioni di segnalare gli illeciti alla polizia giudiziaria.

Fondazione Santa Lucia di Roma: Un Salvataggio Necessario

Il decreto prevede anche una norma per il salvataggio della Fondazione Santa Lucia di Roma, che consente il diritto di prelazione nell’acquisto dell’ospedale specializzato in riabilitazione neuromotoria. La misura mira a garantire la continuità dei servizi di riabilitazione per i pazienti in difficoltà.

Bonus Psicologo: Maggiore Sostegno per il Benessere Psicologico

Infine, il Bonus Psicologo riceve un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro per il 2024. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso il benessere psicologico degli italiani, soprattutto in un periodo di grande stress e incertezze.