Al cimitero di Villaricca sono arrivate numerose segnalazioni riguardanti un’infestazione di calabroni giganti asiatici. Questi pericolosi insetti hanno formato nidi sulle lapidi e all’interno delle nicchie nella parte est del cimitero, creando disagi per i visitatori che non riescono ad avvicinarsi alle tombe dei propri cari.

Il calabrone gigante asiatico, noto per la sua aggressività e le punture dolorose, è una specie invasiva proveniente dall’Estremo Oriente e dal Sud-Est asiatico che ha ormai colonizzato diverse zone d’Europa, inclusa l’Italia. Il problema necessita di una soluzione urgente, con una disinfestazione professionale. Gli esperti dovranno intervenire ingabbiando l’ape regina per allontanare il resto della colonia, ma prima sarà necessario stordire gli insetti con il fumo per neutralizzarne la pericolosità.

L’Asl locale è già informata della situazione, e si attende l’intervento di personale specializzato per garantire la sicurezza dei visitatori e ripristinare la fruibilità del cimitero.